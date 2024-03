Velikonoce 2024

Na Zelený čtvrtek (28. března) bude náš skanzen hostit další akci letošního ročníku Rodinného zápolení, a to s příhodným názvem Velikonoční. Začíná ve 14 hodin a plánovaná je zhruba na dvě hodiny.

Těšit se můžete na ukázky velikonočních tradic včetně dílniček, kde si budeme moci vyzkoušet uplést pomlázku, namalovat kraslice či ozdobit perníčky. O zábavu především pro děti se postará Divadlo Rarášci, dospělým bude hrát k poslechu místní country kapela Makovec.

Pro držitele herní karty Rodinného zápolení bude vstup zdarma, jinak klasicky s platnou vstupenkou do zooparku či permanentkou. Provizorní pokladna bude tentokrát i přímo u vjezdu do areálu skanzenu. Kdo si bude chtít výlet prodloužit a projít si zároveň i samotný zoopark, může využít zoovláčku, který bude kyvadlově jezdit od zooshopu do skanzenu a zpět.