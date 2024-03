Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na vzpomínkovou besedu Na skok do cukrovaru, která proběhne ve čtvrtek 25. dubna od 17 hodin v sále Křížovy vily (Zeyerova 344, Žatec).

„ Je tomu právě 24 let, co byla z obchodního rejstříku vymazána společnost Severocukr a s tím je spojený i zánik žateckého cukrovaru. V souvislosti s právě probíhající výstavou Řepa, cukr, homole jsme se rozhodli pozvat bývalé pracovníky žateckého cukrovaru, jejich potomky, ale i ostatní veřejnost se zájmem o žatecké podniky na besedu, při které promítneme fotografie, plány a další materiály o cukrovaru, které se nám nevešly do výstavy", pozval za kolektiv Regionálního muzea Mgr. Miroslav Černý. Velké poděkování muzea patří všem, kdo pomohli s výstavou zapůjčením materiálů. Po skončení besedy bude možné prohlédnout si výstavu Řepa, cukr, homole. Vstupné na akci je dobrovolné.