Jurský svět: Nadvláda 3D

Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Film je snem každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů.

Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Český dabing. Nevhodný do 12 let.

