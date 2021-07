Mimi šéf: Rodinný podnik (3D)

Hrdinové prvního dílu už sice dospěli, ale v pokračování se znovu vrátí do dětských let, minimálně proto, aby zachránili svět. Musí totiž znovu spojit své síly v boji proti dalšímu padouchovi. Tím je Dr. Erwin Armstrong, který má speciální školu, kde učí a vychovává děti trochu zvláštním způsobem. Aby z nich byly nejzlobivější frackové na světě. A jednou z jeho žaček je právě Timova starší dcera, zatímco její mladší sestra Tina jako nová agentka organizace BabyCorp se snaží jeho pikle zarazit. Ale bez táty a jeho bratra to nezvládne a musí je tedy trochu upravit do mladší podoby, aby na škole zapadli. Český dabing. Přístupný.