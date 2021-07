Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha . . . Český dabing. Nevhodné do 12 let.