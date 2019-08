Letní kino na Zámku Děčín v režii děčínského Kina Sněžník začne ve středu 3. července filmem Avengers: Endgame z produkce studia Marvel a promítat bude denně až do 11. srpna.

PROGRAM:

St 3. 7., 21:30 Avengers: Endgame

Čt 4. 7., 21:30 Spider-Man: Daleko od domova

Pá 5. 7., 21:30 Mrtví neumírají

So 6. 7., 21:30 Tajný život mazlíčků 2

Ne 7. 7., 21:30 Rocketman

Po 8. 7., 21:30 film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 9. 7., 21:30 Yesterday

St 10. 7., 21:30 Srážka s láskou

Čt 11. 7., 21:30 Spolujízda

Pá 12. 7., 21:30 Kořist

So 13. 7., 21:30 THE CURE: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park

Ne 14. 7., 21:30 Late night

Po 15. 7., 21:30 Devadesátky

Út 16. 7., 21:30 John Wick 3

St 17. 7., 21:30 Jak vycvičit draka 3

Čt 18. 7., 21:30 Ženy v běhu

Pá 19. 7., 21:30 Lví král

So 20. 7., 21:30 Apollo 11

Ne 21. 7., 21:30 Uzly a pomeranče

Po 22. 7., 21:30 film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 23. 7., 21:30 Aladin

St 24. 7., 21:30 Bohemian Rhapsody

Čt 25. 7., 21:30 Dětská hra

Pá 26. 7., 21:30 Willy a kouzelná planeta

So 27. 7., 21:30 Ibiza

Ne 28. 7., 21:30 Teroristka

Po 29. 7., 21:30 film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 30. 7., 21:30 Na střeše

St 31. 7., 21:30 Dumbo

Čt 1. 8., 21:30 LOVEní

Pá 2. 8., 21:30 Rychle a zběsile: Hobbs and Shaw

So 3. 8., 21:30 Andre Rieu - Smím prosit?

Ne 4. 8., 21:30 Psí poslání 2

Po 5. 8., 21:30 film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 6. 8., 21:30 Favoritka

St 7. 8., 21:30 Podfukářky

Čt 8. 8., 21:30 Noční můry z temnot

Pá 9. 8., 21:30 Toy Story 4: Příběh hraček

So 10. 8., 21:30 filmové překvapení

Ne 11. 8., 21:30 Zelená kniha