Vánoční trhy v Chomutově

Adventní trhy se konají na náměstí 1. máje od 2. do 24. prosince 2018. Každý den je otevřeno od 10:00 do 18:00. Výzdoba ve městě bude rozsvícena 2. prosince, stejně jako bude rozsvícena vánoční dominanta města a to vánoční strom.

Slavnostní rozsvěcení stromu proběhne večer na náměstí 1. máje. Tajemný Anděl projde k večeru náměstím 1. máje a rozsvítí strom. Celý tento den bude završen velkolepým ohňostrojem. Celých 22 dní si můžete užít výbornou vánoční atmosféru a nakoupit vánoční ozdoby, kapry, stromky, dárky a oblíbené vánoční občerstvení. Téměř měsíc bude možné vracet se na náměstí a kochat se krásnou atmosférou.

Celou dobu bude možné podívat se na ohrádku se zvířátky, Ježíškovu poštu, zvoničku pro štěstí nebo se povozte lokálkou Amálkou ze zooparku, která bude vždy několik hodin denně v provozu. Určitě potěší i živý betlém, který se bude odehrávat 24. prosince na náměstí 1. máje.