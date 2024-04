Sporťácká neděle

Sporťáckou neděli pořádáme již třetí rok a vždy se snažíme zajistit pestrý program, aby si každý přišel na své a zároveň si děti vyzkoušely něco nového. Holky i kluci si s námi senzačně zasportují, poznají nové kamarády a zažijí spoustu zábavy. Celý den se o děti postarají zkušené animátorky z Veselé rodiny a další úžasní trenéři, kteří jsou opravdoví profíci ve svém oboru.

Ráno začneme parádní rozcvičkou s Denčou, kdy se děti nejen protáhnou, ale také rozesmějí a naladí se tak skvěle na celý den. S Karlem zjistíme, jaké to je být indiánem, protože si vyzkoušíme střílení z luku! Lukostřelba je druh sportu, který si jen tak nemáme šanci vyzkoušet, proto jsme opravdu rádi, že se nám letos podařilo přivítat Karla u nás na Sporťácké neděli. Hokej v dubnu? Proč ne! Štěpán si pro nás připravuje hokejový trénink na suchu. Na své si přijdou i tanečnice a tanečníci, pro které si Natálka připravuje krásnou choreografii na super písničky. To by nebyl prima den, kdybychom do programu nezařadili i nové hry a soutěže za sladké odměny, motivace je totiž potřeba. S Lukym si tak letos děti užijí například Mudlovský famfrpál a další úplně nové soutěže. Nebude chybět ani všestranná průprava a skvělé posilování, ať si pak večer můžeme říct, že to opravdu stálo za to.

Celý den se bude odehrávat venku i uvnitř a v případě nepříznivého počasí se tedy máme kam schovat. Pro děti bude samozřejmě zajištěn pitný režim, svačiny, oběd a chybět nebudou ani zasloužené odměny!