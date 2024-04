Black Hawk Down – paintball Benešov

Scénářová paintballová hra z dílny Paintballgame inspirovaná filmovým titulem Black Hawk Down.

Pokud jste paintball nikdy nehráli, nevadí! Tato paintballová hra na motivy legendárního filmu Black Hawk Down (Černý jestřáb sestřelen) patří mezi otevřené hry, to znamená že, přijít může každý kdo si vytvoří v čas bezplatnou rezervaci, vybavení vám na místě zapůjčíme.

Black Hawk Down:

V roce 1993 zahajuje OSN v návaznosti na tamní občanskou válku vojenskou operaci v Somálsku. Místní diktátor Mohamed Farrah Aidid vyhlašuje jednotkám OSN válku a snaží se podrobit zbytek obyvatelstva tím, že blokuje dodávky potravin OSN. Plánem Spojenců je zajmout Aididovy klíčové muže Eldida a Qeybdiida při jejich schůzce v Mogadišu a tím se přiblížit jeho zadržení. Je tedy připravena mise, při které mají být tito dva muži vojáky zadrženi. Zásahu se mají účastnit jak zkušení vojáci, tak nováčci, které čeká jejich první mise. Když po zahájení začínají vrtulníky nalétávat nad cílový objekt, somálští radikálové se začnou mobilizovat a spustí kulometnou palbu. Poté, co jeden z vojínů z vrtulníku vypadne, začne krvavá přestřelka v ulicích města. Jeden z vrtulníků Black Hawk je sestřelen protipancéřovou střelou. Oba jeho piloti jsou mrtví a cílem velení OSN je svolat všechny jednotky u sestřeleného vrtulníku. Bitva v ulicích však probíhá několik hodin a vyžádá si i několik dalších obětí na straně jednotek OSN. Jeden z dalších vrtulníků CWO, je rovněž sestřelený protipancéřovou střelou.Pilot je zajat místním obyvatelstvem, které jej chce využít jako rukojmí k vyjednávání... (TV Prima)

Co vás čeká a nemine:

Hra podle předem připraveného scénáře

Minimálně 3 hodiny hry

Zapůjčení kompletního vybavení

Zkušený personál, který vás bude celým dnem provázet

Vojenská technika v akci

Občerstvení

Parkování v areálu zdarma



Rezervace na www.paintballgame.cz sekce otevřené hry