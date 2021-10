Svatomartinské hody v GASK

Zveme Vás srdečně na největší degustaci Svatomartinských vín ve spojení se skvělou gastronomií! Kde: Kongresový sál GASK Kdy: Sobota 13. listopadu od 11:00 do 18:00 hodin. Program: Kongresové centrum 11:00 – 16:00 Svatomartinské hody, ochutnávky husích specialit 12:00 Slavnostní zahájení 11:00 – 18:00 Degustace vybraných Svatomartinských vín Štábní dům – Velký sál 11:00 – 18:00 Degustace Svatomartinských a mladých vín, sekce naturálních vín 11:00 – 18:00 Speciality z vinařské kuchyně 12:30 – 15:00 Skupina Bon Swing – Jazz goes to GASK Štábní dům – Malý sál 13:10 – 13:20 Přednáška: Jiří Čábelka – Svatomartinská tradice 13:30 – 13:45 Přednáška: Bogdan Trojak – Víno a poezie 14:00 – 14:15 Přednáška: Stanislav Rudolfský – Odkaz sv. Václava 14:15 – 14:35 Přednáška: Zdeněk Janovský – Vliv zemědělství v krajině 15:30 – 18:00 Cimbálová muzika Kyjovsko Vstupné zdarma. Degustace vína, katalog a sklo v ceně. Neomezená: 450 Kč / os. Základní: 100 Kč / os.