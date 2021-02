Roztocký masopust

Masopust bude letos pouze malý a jen pro Roztocké. Ale i mezi mimoroztockými hledáme Královnu Masopustu! Co by se stalo bez každoročního masopustního vinšování? Nechceme ani domyslet! A nehodláme to riskovat. I letos budou Maškary chodit po Roztokách, jako je tomu každým rokem ve skryté masopustní obchůzce týden před velkým průvodem. Jen to teda letos bude bez toho průvodu.

Domácí roztocké maškary budou chodit po dvojicích či v rodinných skupinkách (ano, i masopustní maškary mají své rodiny), velmi bezkontaktně a hygienicky. A ne, letos se nemůžou přidávat přespolní, sorry jako.

Chcete, aby vás Maškary navštívily? A chcete-li, aby se u vás ukázaly a kvalitní a vytuněný dobrý nový rok vám popřály, vyplňte náš praktický masoformulář, aby v tom byl pořádek.

Je zcela zřejmé, že se k obcházejícím maškarám nebude možné přidávat, srocovat se, podávat jim cokoliv jiného než dezinfekci, zváti si je dovnitř domů a jiným způsobem je přiváděti na zcestí – a tímto vás žádáme o respektování těchto opatření. Děkujeme!