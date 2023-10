Vánoční koncert Hlas vánoc

Martin Chodúr je český spevák, textár, skladateľ a víťaz prvej Česko Slovenskej Superstar 2009. Tohtoročné vianočné koncerty začnú v prešovskej M Aréne so svojim recitálom HLAS VIANOC. Repertoár prináša poslucháčom štýlovo rôznorodé piesne, ktorých hlavným spájadlom je téma Vianoc a veľký hlas Martina Chodúra. V rámci sviatočného repertoáru zaznejú české i svetovo známe piesne pochádzajúce z repertoárov najslávnejších interpretov 20. storočia (K. Gott, W. Matuška, K. Duchoň a i.).

Poslucháči sa môžu tešiť na slávne popové vianočné hity (napr. Malé tiché šťastie, Biele vianoce, Hallelujah, Ave Maria ai) a chýbať nebude ani černošský gospel (napr. Down By The River Side). Všetky piesne sú typické svojou melodickosťou a dôrazom na spev a väčšina z nich ľuďom na celom svete evokuje Vianoce. Pripravte sa na krásny večer plný emócií a hudby a príďte si vypočuť vianočný koncert so spevákom, ktorý dokáže premeniť každú notu na čarovnú vlnu emócií. Dĺžka koncertu je 90 min.