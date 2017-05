Festivalová smetánka z celého světa! Co se teď hraje v první lize krátkého filmu na světových festivalech? Přijďte se podívat na pásmo iShorts; První liga a uvidíte jen třešničky z dortů světových přehlídek od Kanady, přes USA až po starý kontinent.

A LOVE STORY (UK)

Dvě zamilované bytosti tkají společně barevný svět. Temnota hrozí, že sežere jednoho z nich. Druhá bytost musí bojovat, aby zůstali spolu nebo budou navždy rozděleny.

LUCIA, BEFORE AND AFTER (USA)

Cestovala stovky mil, ale teď musí čekat dalších dvacet čtyři hodin, aby mohla jít na potrat.

ROCKET (USA)

Rocket, hořkosladký příběh závodník, která se odehrává v padesátých letech minulého století. S odkazem, který se tradičně dědí z otce na syna se Annie snaží vybudovat svůj vlastní osud.

MUTANTS (KANADA)

V létě 1996 život tvrdě udeří na Kevena Guénetta. Vedený svým ochrnutým basebalovým koučem Keven zjistí co je láska, sex a mutace.

NO OTHER WAY TO SAY IT (USA)

Herečka nahrává hlasový podkres reklamy, v tom jí, ale vyrušují matoucí textové zprávy a nejednotné režijní vedení.

ANNA (IZRAEL)

Jednoho horkého léta se Anna vypraví se svou malou sestrou do pouštního města. Snaží se najít muže, od kterého dostane bezpečné přijetí i kdyby jen na chvíli...