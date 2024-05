Zveme Vás na Launch & Pop Up Livebid Originals. Prohlédněte si to nejlepší, co aktuálně vzniká v ateliérech současných českých tvůrců.

Vystavovatelé: Jakub Tytykalo, Lada Semecká, David Krňanský, Barbora Šalamoun Šemberová, Jakub Janovský, Julie Kopová, Krištof Kintera, Milica Mijajlović, Patrik Hábl, Veronika Holcová, Tomáš Černý, Kateřina Štenclová, Adrian Altman, Anna Jožová, Karel Štědrý.

Pátek 7. 6. 2024

18:00 do 21:00 Slavnostní zahájení Livebid Originals & Pop Up

Hudební performance: Robert Malý aka DJ ROBOT

Otevřeno: Sobota 8.6. od 10:00 do 17:00

Místo konání: Palác Adria, vchod A, Galerie kritiků Jungmannova 31, 110 00, Praha 1

Vstup je zdarma.