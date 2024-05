Vydejte se na hlubokou cestu do autentické a starobylé duchovní moudrosti, která vám pomůže vypěstovat si vnitřní odolnost a klid na akci Jóga pro mysl: Vnitřní stabilita v bouřlivé době s Gurudevem Sri Sri Ravi Shankarem, zakladatelem organizace The Art of Living.

Jóga má kořeny v indické védské tradici, je cestou sebepoznání, které přesahuje fyzickou flexibilitu a učí nás přizpůsobit naši mysl různým životním situacím. Na tomto setkání Gurudev poskytne praktické poznatky o překonávání životních překážek, využití meditace a aplikaci starověkých znalostí do moderního života. Je to příležitost prozkoumat své nitro a uvědomit si svůj potenciál.