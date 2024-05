KnihoSWAP je ideální příležitost pro ty, co mají doma knihy, které by už rádi poslali do světa. Návštěvníky čeká velký výběr knih různých žánrů, příležitost seznámit se s dalšími knihomoly, ale hlavně příjemná atmosféra plná knih a dobré nálady.

Máte doma knihy, které už znáte nazpaměť nebo se Vaši blízcí netrefili s výběrem? Na KnihoSWAPu můžete tyto knihy snadno vyměnit! Přineste romány, které už znáte nazpaměť, detektivky, ve kterých Vás už žádné zvraty nepřekvapí, nebo dětské knihy a pohádky, ze kterých už Vaše děti vyrostly. Místo nich si vyberete jiné a oživíte tak svou knihovnu o nové kousky!

Podmínky akce: Pro účast na swapu vyplňte náš časový formuláře níže, abychom mohli zaručit plynulý průběh akce. S sebou přineste minimálně 3 knihy, které chcete vyměnit. Tyto knihy totiž budou Vaší vstupenkou. Platí čím více, tím lépe :) vždy si však můžete odnést max. 3 jiné knihy.

Přinesené knihy musí být v dobrém stavu, nepopsané a čisté. Nenoste s sebou knihy, které jsou starší než 30 let. Časopisy také nechte doma.