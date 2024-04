Juklík pořádá minikurz U vody bezpečně

Plavecké centrum Juklík pořádá v květnu a červnu minikurz pro rodiny, které chtějí strávit se svými dětmi radostné a bezpečné chvilky ve vodě i u vody. Má tři lekce, probíhá v květnu a v červnu a nabízí nepřeberné množství informací pro inspiraci, jak být ve vodě v pohodě.

Kurz U vody bezpečně je určen rodinám s dětmi ve věku od 3 do 7 let (narozeným od dubna 2017 do dubna 2021), které nechodí na pravidelné kurzy plavání, nebo od nich měly pauzu, jsou úplní začátečníci, či již zkušenosti s vodou mají, ale stále nejsou samostatné, nebo mají nějaký nepříjemný zážitek s vodním prostředím.

Naučíte se bezpečně vstupovat i vystupovat z vody, zjistíte, jak na pády, skoky, pohyb na nestabilní podložce, v proudu, jak reagovat při náhlé vlně do obličeje, potápět se a vyzkoušíte si nejrůznější pomůcky. Získáte návod, jak se ve vodě nedostat do nesnází, jak pomoci sobě i druhé osobě a zažijete také simulaci pádu z lodi. A kromě jistoty ve vodě i kolem ní získáte nepřeberné množství inspirativních her, cviků a fíglů, jak zabavit dítě tak, aby to bavilo i vás.

Kurz se koná 12. 5., 26. 5. a 9. 6., vždy od 16.00 do 17.00 hodin v plaveckém centru Juklík - v bazénu určeném pouze pro plavání dětí s příjemnou teplotou vody 29° - 30° a v komorní kapacitě 8 dětí s rodičem (nebo třeba s babičkou či dědečkem). K dispozici vám budou dvě zkušené lektorky, které vás provedou hodinovou lekcí (45 minut je vedená a 15 minut máte na volné plavání a čas na konzultaci s trenérkou) a pak si můžete dopřát další hodinu pobytu v hezky vybavené herně, kde se děti vydovádí, zatímco vy si dáte kávu.

Termín: 12. 5., 26. 5., 9. 6., vždy od 16.00 do 17.00 hodin,

Adresa: Baby club Juklík, U Jezera 2031/34, Praha 5

Více na www.juklik.cz a na telefonu 251 610 441