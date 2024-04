Loes a Honza, Jakub Kořínek a Katka Misíková

LOES A HONZA

Toto charismatické duo, které tvoří nizozemská zpěvačka a kytaristka Loes van Schaijk (vyslovuje se „Lůs“) a český zpěvák a houslista Honza Bartošek, hraje písně s velkým důrazem na rytmus a frázování, s výraznými vokálními harmoniemi a vždy s několika takzvanými “easter eggs” ukrytými v textech.

Loes van Schaijk od roku 2018 žije v Praze. Když vystupuje, vkládá do toho své srdce a duši a spojuje se s publikem tak, že ho rozesměje, rozpláče, rozezpívá a přivede k zamyšlení.na evropské akustické hudební scéně od roku 2005 jako zpěvačka, kytaristka a kontrabasistka v kapelách Waterflow, Lucy & The Man, Red Herring a Loes & The Acoustic Engineers. Zpívala také v několika pěveckých sborech a „close harmony“ skupinách a má 20 let zkušeností jako učitelka hudby se specializací na bluegrassové vokály a využití hudby v jevištních uměních (divadlo, nový cirkus a tanec). Loes spolupracovala a sdílela pódium se špičkovými hudebníky, jako jsou Pavlína Jíšová a Jaroslav Matějů, Svaťa Kotas, Jan Řepka, David Benda, Stano Paluch, Míšo Vavro, Michal Barok, Richard Ciferský, Radek Vaňkát, Ondra Kozák, Ralph Schut, Holy Fanda, Marley Wildthing, Svatka Štěpánková, Jimmie Bozeman a mnoho dalších.

Aktuálně vystupuje právě s Honzou Bartoškem. Spolu hrají akustické písně různých žánrů. Jejich široký a mnohojazyčný repertoár (angličtina, čeština, holandština a gaelština) je směsicí Loesiných původních písní, americké country a bluegrassové klasiky, irských a skotských hospodských písní, lidových balad a houslových melodií z Britských ostrovů a Kanady i coververzí popových hitů od umělců jako jsou Fleetwood Mac, Crowded House a Tracy Chapman.

Loes a Honza jsou nejen nadaní zpěváci a instrumentalisté, ale také okouzlující osobnosti s přirozeným a lehce svérázným vystupováním na pódiu, které vybízí k úsměvu, poklepávání nohou, pokyvování hlavou, zpěvu, tanci nebo k příjemnému snění.

JAKUB KOŘÍNEK A KATKA MISÍKOVÁ

Jakub Kořínek a Katka Misíková se už několik let pohybují mezi žánry blues a folku, mezi vlastními písničkami i převzatými cover verzemi našich oblíbených songů, co si přetváří ke svému obrazu…to znamená k akustické kytaře a hlasu…

Jakub Kořínek a Katka Misíková spolu vystupují již od roku 2005. Když nehrají jen ve dvou, doplňují je další hostující muzikanti, kdy se ke zpěvu a kytaře přidává ještě druhá kytara a cajon. Při jejich koncertech můžete zavnímat především autorskou tvorbu se zajímavými texty a neotřelou hudbou, kterou doplňují o covery známých interpretů jako jsou např. Led Zeppelin, Sheryl Crow, U2, Norah Jones aj.

V současné době vystupují především v českých klubech, na městských slavnostech či festivalech.