Kino Jana Nerudy opět v Kavárně Liberál!

"Muzikantská zručnost. Invence. Odvaha dělat hudbu, o které jsem přesvědčený, že je taková, jakou ji chci mít, ale přitom vím, že to ocení jen pár lidí. Schopnost pilovat do malých detailů. Punková odvázanost. Vysoká umělecká úroveň... Většině kapel něco z toho chybí. Kino Jana Nerudy to má všechno. Je to prostě... Art punk." Radim Bačuvčík

5. 4. 2024, 20:00 Kavárna Liberál

Heřmanova 6, 170 00 Praha 7

Jiří Kadeřábek / zpěv, klavír

Kamila Koncová Blažková / zpěv

Lucie Soljaková / zpěv

Tereza Bečičková / zpěv

Matyáš Keller / baskytara

Jan Keller / bicí

vstupné dobrovolné