LEMARKET, moderní tržiště, které objevuje, představuje a podporuje českou tvorbu, letos slaví 10 let. Jako oslavu svého výročí připravuje dosud největší ročník, který 9. a 10. prosince zaplní secesní prostory Národního domu na Smíchově. Ke spolupráci si přizval malostranský obchod ONES Concept Store, se kterým společně představí veřejnosti přes 180 značek z oblastí módy, kosmetiky, šperků, doplňků do bytu, dekorací, dětského oblečení a hraček, poctivých delikates, papírenských skvostů nebo potřeb pro čtyřnohé kamarády.

LEMARKET kromě tržiště, kde mohou návštěvníci ulovit vánoční dárky, nabízí i pestré gastro zážitky. Na jeho jubilejním ročníku se sejde ke dvěma desítkám gastro projektů, a to od kaváren přes výběrové obchody s vínem až po značky, které nabízí jedlé dárky pod stromeček.

Neodmyslitelnou součástí je také program určený pro dětské návštěvníky. Ať už je to výběr značek, které vyrábějí hračky, výbavu nebo oblečení pro nejmenší nebo doprovodný program v podobě nedělního představení Divadla Krapet či hlídaný dětský koutek Hlídárna, díky kterému může být rodič na LEMARKETu chvíli sám.

LEMARKET se uskuteční 9. a 10. prosince v Národním domě na Smíchově, v sobotu od 11 do 20 a v neděli od 10 do 20. Vstupné na jeden den činí 150 Kč, na dva dny 200 Kč. Děti do 15ti let a senioři mají vstup zdarma.