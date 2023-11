Pragovka Gallery vás zve na výstavu Petra Grubera Ukrytá místa, všem na očích (17. 11. – 14. 12. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin.

Petr Gruber (nar. 1989), absolvent malířského ateliéru Jiří Sopka na pražské AVU, ve své malířské tvorbě aktualizuje vztah ke krajině a prostoru. Jako výjimečně vybavený kolorista spatřuje navštívená místa v jejich esenciální čistotě a redukované tvarové skladebnosti. Autor prostřednictvím malby odhaluje skrytý rozměr toho, co máme všichni před očima. Kurátor výstavy je Petr Vaňous.

16. listopadu v galerii zahájíme další tři výstavy:

Ewa a Jacek Doroszenko OVERLOOKED HORIZONS (17. 11. – 14. 12. 2023, Pragovka Gallery / Entry)

Matěj Hrbek, Tomáš Hrubiš, Iva Krupicová, Eduardo Lara, Zuzana Růžičková EXPERIMENT – BOUDNÍKOVÁ KLIKA (17. 11. – 14. 12. 2023, The White Room)

Salvatore Arancio, Barbora Dayef , Marco Chiandetti, Ivana Králíková, Nao Matsunaga, Jimena Mendoza MIMO KRUH (17. 11. – 30. 11. 2023, Pražská továrna)

Výstavy můžete navštívit od úterý do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin.



Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.

Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni a Pragovka Gallery vás zvou na výstavu Mimo kruh (17. 11. – 30. 11. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin.

vystavující umělci/kyně: Salvatore Arancio, Barbora Dayef, Marco Chiandetti, Ivana Králíková, Nao Matsunaga, Jimena Mendoza

kurátorka: Kristýna Pelliconi Péčová

Výstava Mimo kruh / Off-center je vyústěním 29. ročníku sympozia, jehož tématem se stala keramika jako materiál současného umění. Právě myšlenka podpory a propagace volné keramické tvorby byla pro mezinárodní setkání v Bechyni podstatná již od jejich založení v 60. letech minulého století. Na tuto tradici tak navázalo i zatím poslední sympozium v roce 2021, které zároveň skrze díla šestice umělců a umělkyň představuje aktuální tvůrčí přístupy vycházející z vnitřní logiky materiálu, reflektující jeho kulturně historické kontexty a neobávající se kritičnosti k vlastnímu médiu. Výstava je tedy nejen vystoupením ze zažitých hranic oboru, ale také ukázkou toho, jaké možnosti keramika nabízí v rámci současného umění.

Na keramiku dnes běžně narážíme v galeriích po celém světě. Že je to právě keramická hlína, která nyní v různých formách a podobách zaplňuje prostory Pragovky, není překvapivým výsledkem sympozia zaměřeného na daný materiál. Pro vystavující umělce a umělkyně je ovšem keramika jen jedním z vyjadřovacích prostředků, s nímž ve své tvorbě pracují, což se odráží i v jejich dílech vzniklých během čtyřtýdenního bechyňského pobytu. Absence společného zadání znamená různorodost výstupů (mající podobu soch, objektů, instalací či intervencí), vycházejících z odlišných přístupů jednotlivých tvůrců: procesuálních, konceptuálních, racionálních i spontánních. Výstavu lze vnímat jako jakýsi meziprostor, v němž figuruje přirozený jazyk materiálu na jedné a aktuální vizuální tendence na druhé straně.

