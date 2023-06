Letní kino - Samotáři

Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na kon­ci devadesátých let ve velkém městě pok­ouší prak­tiko­vat cosi, čemu se dříve říka­lo milost­ný vztah. A tak na sebe milost­ně naráže­jí a nechá­va­jí se unášet napříč dlouhodobější­mi či krátkodobější­mi vztahy, které je dove­dou zpět do samo­ty. Robert pracu­je v ces­tovní kanceláři a rád roz­plétá a splétá osudy lidí. Napomůže roz­chodu Han­ky a Petra, který se pok­ouší pocho­pit živ­ot skrze nahrávky ​„oprav­dového živ­ota“ pouštěné do éteru. Zatím­co je Han­ka pronásle­dová­na Ondře­jem, do té doby uzná­vaným lékařem a otcem rodiny, sez­na­mu­je se s Jakubem, jehož poz­i­tivní­mu pohle­du na svět pomáhá pravidel­né užívání mar­i­huany. Na druhé straně to ale způ­sobu­je zhoršování jeho krátkodobé paměti, takže se v jejich vztahu obje­vu­jí prob­lémy. Zkla­maná Han­ka hledá pochopení u rodičů, ale doma najde jen dvacet Japon­ců sle­du­jících ​„nor­mál­ní rodinku při nor­mál­ní večeři“. (Fal­con)

