Den plný zábavy pro celou rodinu: Slavnostní otevření Family Parku v Metropoli Zličín

Již 10. června se na celé léto otevřou brány jedinečného Family Parku v nákupním centru Metropole Zličín. To si pro malé i velké návštěvníky připravilo den plný zábavy a sportovních aktivit.

Slavnostní otevření Family Parku proběhne v Metropoli Zličín 10. 6. a nabídne zábavu pro celou rodinu. Hned od 10:00 čeká návštěvníky speciální program, a to žonglérské vystoupení, včetně workshopu tohoto umění. Od 11:00 do 16:00 si budou moci zájemci zahrát speciálně designovaný minigolf zdarma, ti odvážní pak budou moci poměřit své síly, a především přesnost, v soutěži v trefě jamky na první pokus. Na SUTU WALL, což je interaktivní stěna, jediná svého druhu v České republice, složená z 16 světelných led panelů, které zvukem reagují na dotek míče, bude možnost vyzkoušet si různé druhy her a úkolů a vyhrát v soutěži zajímavé dárky. Od 16:00 do 17:00 proběhne koncert Naty Hrychové s kapelou.

Family Park v nákupním centru Metropole Zličín je místo plné zábavy a sportu. Návštěvníci se po celé léto mohou těšit na minigolfové hřiště propojené s interaktivní aplikací iHřiště, unikátní SUTU WALL, pingpongový stůl, zónu s velkým pískovištěm a bazénkem s míčky nebo velké trampolíny, na kterých si budou moci děti zaskákat. Navštivte jej od 10. června do 10. září a užijte si tu pravou letní zábavu s celou rodinou nebo vašimi blízkými.

Více informací o Family Parku a zajímavých výhodách věrnostního programu nákupního centra Metropole Zličín naleznete na www.metropole.cz