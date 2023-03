Slam poetry - křest vinylu 20 let českého slamu

Slam poetry brázdí české kluby jak Sáblíková rybníky už od roku 2003. Protože nás čeká dvacetileté výročí od „založení“ českého slamu, oslovili jsme ty nejúspěšnější a nejzásadnější slamery, kteří ze scény za posledních dvacet let vzešli, aby se potkali na výjimečné exhibici mapující 20 let žánru v Česku. Soupiska je tudíž nabitá k prasknutí, a protože všichni pozvaní performeři pozvání přijali, nás čeká par excellence slam poetry eintopf.

Tolik hvězd slamu se na jednom pódiu sejde v průměru jednou za třicet let. Vytvořili jsme unikátní 2 LP, aby vznikl záznam tohoto literárního fenoménu, který boří klub za klubem ve všech českých krajích. Výstupem je banger life collection vinyl – jehož součástí byl skrze zaznamenaný zvuk i každý divák, který na nahrávání přišel. Vinylový sborník 20 let českého slamu pokřtíme v Lucerna Music Baru 25.5. 2023 a ty si ho už nyní můžeš předplatit společně se vstupenkou na největší slamovou akci (křest vinylu) za 20 let slamu.

Doors 19:30 Start 20:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE