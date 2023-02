Dernisáž výstav ZBLÍZKA a ECHO OF THE DEPTH IN SPACE

Projdete si ještě naposledy výstavami ECHO OF THE DEPTH IN SPACE v Pragovka Gallery a ZBLÍZKA v The White Room během jejich dernisáže.

Na programu bude komentovaná prohlídka výstavami s kurátory a umělci, a křest katalogů.

Výstava ZBLÍZKA rezidentky Pragovky Veroniky Landy představuje autorčin malířský jazyk, jenž má východisko v redukčních postupech streetartové scény a komiksové narace. Výstava představuje výběr prací z poslední doby, které reflektují život jako neustálou, neočekávanou a nemilosrdnou transformaci. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

ECHO OF THE DEPTH IN SPACE je skupinová výstava vyprávějící imaginární příběh o naší ne/přítomnosti ve třech dějstvích. Kurátorkou je Anna König Vlk.

Umělci: Anna Bochkova, Robert Buček, Łukasz Horbów, Julie Hrnčířová, Thomas Jacques, Anna König Vlk, Jan Valik, Jonas Vansteenkiste