Kreativní workshop na motivy knihy Neboj, neboj!

Velká kniha o strachu pro malé strašpytle má svoji výstavní podobu! A má i svůj workshop. Tentokrát zveme děti od 6 do 11 let a jejich rodiče. Strach je vždy aktuálním tématem, o kterém je třeba mluvit, poznávat ho a naučit se ho zvládat. Ani strachu přeci není třeba se bát. Co je strach doopravdy? Je třeba se ho bát? Je třeba se před ním schovávat? Nebo s ním třeba může být i legrace? O tom všem si budeme povídat s tvůrci knihy a výstavy, Miladou Rezkovou a Lukášem Urbánkem. A pak si ještě vyrobíme masku! Akce se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Neboj, neboj! VSTUPNÉ 50 KČ / DÍTĚ (DOPROVOD ZDARMA), VHODNÉ PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET, 90 MIN Foto: Dita Havránková