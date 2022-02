Jamming - malování bez bariér: workshop

Čára je čára. Ale co je TO kolem ní? Nakresli TO, kudy vede a kam, kde začíná a končí, co spojuje a rozděluje, co je vedle, před ní a za ní. Dostaň se čárou všude. Workshop, na kterém uděláš spoustu čar. Každý udělá spoustu čar. Každá čára se počítá. Bude to kresba? Workshop vede Hana Chmelíková. WORKSHOPY JAMMING - MALOVÁNÍ BEZ BARIÉR inkluzivní výtvarné workshopy v centru Prahy Workshopy propojují lidi z nejrůznějších společenských skupin a umožnují jim svobodně a bez předsudků tvořit. Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet společné malování na jedno plátno. Prostory Studia Barvolam jsou bezbariérové.