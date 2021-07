Letní kino U Keplera - Po přečtení spalte

Veterán CIA dostane vyhazov z práce kvůli chlastu a nenapadne ho nic lepšího než svůj splín rozpustit ve vzpomínkové knize. Rukopis se náhodou dostává do rukou dvou zaměstnanců místní tělocvičny, kteří se pokusí Malkoviche vydírat v domnění, že jde o tajné vládní materiály. Do případu se nachomýtne ještě vyšetřovatel a záletník George Clooney. Jak bývá o Coenů zvykem, co se má stát, stane se, ale k překvapení všech trochu jinak, než by očekávali.

Účinkují

George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Frances McDormand, Brad Pitt, Richard Jenkins, J.K. Simmons, David Rasche, Olek Krupa, Jeffrey DeMunn, Crystal Bock

PRODEJ LÍSTKŮ

Platby kartou pouze na webu v předprodeji

Na místě vstupenky pouze za hotové

Pokladna na místě otevřena půl hodiny před promítáním