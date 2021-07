Letní kino Evergreen - Co den dluží noci

Představte si, kdyby kus parku, kde rádi piknikujete, najednou začal levitovat uprostřed tichého holešovického vnitrobloku. Tak se budete cítit v letním kině Evergreen na střeše multifunkčního sálu DOX+. Je to výjimečné místo s výhledem na vzducholoď Gulliver, s velkým projekčním plátnem, konceptem tichého kina a také s nabídkou výtečných malých jídel a osvěžujících drinků. Až do poloviny září promítáme každou středu od 21 hodin. Nechte se unést."

Alžírsko, třicátá léta dvacátého století. Younes je ve svých devíti letech svěřen do péče strýce v Oranu. Je překřtěn na Jonase a svá léta dospívání prožije v Rio Salado, kde zapadne do party místní mládeže. Členkou party je i krásná Emilie, do níž jsou všichni kluci v partě zamilovaní. Ona však podlehne Jonasově kouzlu, čímž se zrodí příběh jedné velké lásky, jež bude poznamenána bouřlivou atmosférou tehdejšího Alžírska…