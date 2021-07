Kinobus - na stojáka v kině

Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na Stojáka a v úplně novém exklusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin jako Na Stojáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příležitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komiků s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy. Začínali z ničeho v době, kdy stand up v České republice neexistoval, na první konkurzy chodilo deset diváků, kteří zároveň byli i účinkujícími, prošli castingem, generálkou, natáčením, pak přišli první vystoupení v malých klubech pro spoustu kamarádů, kteří přivedli první diváky, pak přišli větší kluby, větší sály, vyprodaná vystoupení, a dnes?

Dnes je Na Stojáka největší a nejznámější stand up formace v České republice, která má přes 200 živých vystoupení ročně, a nyní máte možnost i v kině zažít neopakovatelnou a neskutečně úžasnou atmosféru stand upu. Proč? Protože vůbec první formát stand up comedy v Česku známý pod hlavičkou Na Stojáka v příštím roce slaví 15 let. Kdo jiný by měl jako první přinést stand up do kin? Správně, ti nejznámější, nejstarší, největší a nejvtipnější stand up komedianti v Čechách.