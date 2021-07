Kinobus - Téměř dokonalá tajemství

Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě oživili. Ta krásná žena říká, že tě miluje a že se jmenuješ Henry. Máš jakoby umělý ruce a nohy. Najednou někdo vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ženu, která tě miluje, unášejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo ji ale unesl? Mocný vůdce s armádou žoldáků a plánem na ovládnutí světa. Jsi v neznámém městě, kde se tě neustále pokouší někdo zabít. Kromě tohohle chlápka, je z Británie, Jimmy. Prý je s tebou. Nejseš si tím úplně jistý, ale zatím na tebe alespoň nestřílí. Pokud celý tohle šílenství přežiješ, a zjistíš, co se vlastně děje, mohl by ses dozvědět, jaký je tvůj účel a kdo vlastně jsi. Vzhůru do akce! A ještě něco . . Hodně štěstí, Henry. S největší pravděpodobností ho budeš opravdu potřebovat.