Bullittův případ – sraz 90´aut s veřejnou projekcí

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

V sobotu 26. 6. 2021 od 21:30, proběhne projekce filmu „Bullittův případ“, která bude zároveň srazem vozů z 90. let.

Bullittův případ / Peter Yates / USA 1968 / 114 min. – Na počátku všeho je mafián Johnny Ross, který zpronevěří mafiánské organizaci dva miliony dolarů a podaří se mu uprchnout do San Franciska, kde mu ctižádostivý politik Chalmers slíbil ochranu, pokud bude vypovídat proti organizaci. Jeho ochranou pověří kapitán Bennet poručíka Franka Bullita. Ten se po instruktáži u samotného Chalmerse odebere se svými muži Delgettim a Stantonem do hotelu, v němž se Ross ukrývá. Zanedlouho však vniknou do pokoje dva muži a Stantona i Rosse postřelí. Ross na následky svých zranění zemře, Bullit, kterému je celý případ podezřelý, jeho smrt zatají a pustí se do pátrání. Odmítne Chalmersovi cokoliv prozradit a ten proti policistovi i jeho nadřízenému rozpoutá ostré tažení. Bullit přesto s Bennetovou podporou pokračuje v pátrání.