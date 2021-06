Nightlife: Na tahu

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit svůj život a získat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného, nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v patách partu gangsterů a strhne Mila i Sunny na zběsilou jízdu nočním městem plnou šílených momentů. Vznikající láska Mila a Sunny se i přes to všechno zdá být neotřesitelná, oba ale musí tohle rande nejdřív přežít. A zapomenout na chvíle v kostýmech elfů a na další věci.

Hrají: Elyas M'Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski, Leon Ullrich, Caro Cult, Nikola Kastner, Nicholas Ofczarek, Mark Filatov, Grit Boettcher, Milena Dreißig, Stephan Luca, Julian Looman, Cristina do Rego, Rauand Taleb, Matthias Brenner, Loretta Stern, Surho Sugaipov, Magomedov Abusupyan, Esther Kuhn, Steffen Jung, Paul Wollin, Andreas Schröders, Taneshia Abt, Nathalie Nailly