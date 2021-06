Letní kino na Pragovce - Léto v Kreuzbergu

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

Nora tráví spoustu času se svojí starší sestrou a její nejlepší kamarádkou. V Berlíně je horko a Nora krátkými videi z telefonu vypráví své zážitky z léta na koupalištích protkané klíčícími milostnými aférami a tajnými touhami. Zjištuje, že těla dívek v ní budí jiné pocity než chlapecká těla. Naslouchá vychloubačným rozhovorům o sexu, sounáležitosti a očekávání od dospělého života, který si dokonce i starší kamarádi její sestry umí představit pouze velice vágně. A také potká Romy, dívku z paralelní třídy, která se nezajímá o tělesné ideály a která Noře otevře úplně jiný pohled na to, o co v životě možná vlastně jde. Léto v berlínské čtvrti Kreuzberg je k nesnesení horké a pro čtrnáctiletou Noru, která s kamarády chodí na městský plavečák a baví se videi pro svůj Instagram, emocionální teplota vystoupá ještě výš. Seznámí se totiž s okouzlující a rozevlátou Romy a prožívá s ní intenzivní první lásku. Svěží, autenticky citlivý i drsný film o dívčím dospívání letos zahajoval prestižní sekci Generace na MFF v Berlíně.

Hrají: Jella Haase, Lena Urzendowsky, Lena Klenke, Elina Vildanova