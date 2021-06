Letní kino Spirála - Štěstí je krásná věc

Čenda a Jana tvoří pár. Žijí na vesnici, ani jeden z nich nemá práci. Čenda dluží snad každému a dveře si u nich podávají exekutoři. Přesto se mají rádi a na svůj život si nijak výrazně nestěžují. Čendův otec má nemocné srdce a Čenda by mu rád zaplatil operaci, která by mohla prodloužit otcův život. Jenže kde vzít peníze? Zajdou tedy do kostela a doufají, že by jim farář mohl půjčit. To se nestane, ale daruje jim sázkový tiket, který jim navíc požehná a na Janu s Čendou se konečně usměje štěstí a vyhrávají 176 milionů korun. Ani jeden z nich nemá s takovými penězi žádné zkušenosti, ale jsou si jistí, že je lepší mít peníze doma ve skříni než v bance. Hromadu peněz skládají do kufru svého starého auta za pomoci bodyguardů, když jim romský uklízeč Patrik omylem vysaje nějaké peníze vysavačem. Za to ho bodyguardi napadnou. Čenda s Janou jsou hodní lidé a když se dozví, že Patrikovi sebrali exekutoři taxík, dají mu peníze, aby si mohl koupit nový. Po příjezdu domů peníze uloží. Rozhodnou se, že si udělají hezký večer, odjedou limuzínou do Prahy, kde jdou na večeři, poprvé v životě se ubytují v hotelu, zajdou si různé atrakce. Jejich auto dosloužilo a tak se rozhodnou, že si koupí nové. Při testovací jízdě Čenda nabourá auto před sebou a shodou okolností je to pár, spolužáci ze základní školy, kteří Čendu v mládí šikanovali. Když se dozví, že má Čenda spoustu peněz, hned se chovají jinak. Aby je odškodnil za nehodu, Čenda si koupí jejich auto. Spolužačka Sandra je hned velmi přítulná a bez ohledu na Janu s Čendou otevřeně flirtuje. Netrvá to dlouho a po vesnici se rozkřikne, že vyhráli a jak už to tak bývá, našlo se mnoho lidí, kteří se snaží si z jejich balíku peněz také trochu odsypat. Jana s Čendou splatí své dluhy a objevuje se dokonce i Čendův bratr Marek, který se neukázal už roky a má nápad, že by měl Čenda peníze výhodně investovat. Jedna z nabídek je investice do bývalého lomu, který byl uzavřen, protože je vytěžený, ale prodávající tvrdí, že tam jsou ještě velké zásoby. Čenda s Janou investují 23 milionů korun a nechají si dělat geologický průzkum. To chce oslavu a tak Jana stráví den v salonu krásy a muži si zajdou do baru a na kulečník.

Zde se zase objevuje Sandra a dělá vše pro to, aby Čendu svedla. Fotí se s ním a ráda by i něco více. Čenda ji však odmítá. S Markem se pak opijí a když se Čenda ráno probudí, nestačí se divit. Jeho auto i s penězi zmizelo a nebýt toho, že recepčnímu dal tučné spropitné a on mu za to dal tisíc korun na taxíka, šel by domů pěšky. Taxikářem není nikdo jiný než Patrik, který Čendu z vděčnosti veze zdarma a stává se jeho kamarádem. Doma však na Čendu čekají kufry za dveřmi. Místní farář Janě předal fotky Čendy a Sandry a Jana usoudila, že ji podvedl. Čenda nemá kam jít, nemá peníze a nemá ani milovanou ženu...