LIVE stream - Film Následuj je

Film Následuj je (Follow Them, 2020, 25 min) vznikl výlučně pro naši výstavu TRYPA, která od prosince stále čeká na své zahájení. Hlavními protagonisty jak výstavy, tak filmu, je dvojice umělců a aktivistů Chary Pelekanou a Teose Romvose. Oba stojí za vznikem řeckého kultovního časopisu Trypa z osmdesátých let, jehož název si vypůjčila i naše aktuální uzamčená výstava (v českém překladu Díra), a legendárního knihkupectví a nakladatelství Octopus Press z let sedmdesátých. Přes dvacet let prosazují sociální ekologii na ostrově Syros.

Snímek bude volně dostupný od 28/4 do 5/5 na webu PLATO na tomto odkaze