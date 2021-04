Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Film Léto patří rebelům vypráví příběh pohodového jedenáctiletého kluka Jonáše. Jízdy v dodávce s dědečkem, sjíždění průzračných horských řek, dobrodružství, zábava. Asi tak by chtěl prožít letní prázdniny. Jonášova rodina se ale po smrti tatínka odcizila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo aby strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, pojedou k tetě vychutnat si zdravé přímořské podnebí. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí si svoje saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku skvěle utajený útěk za svým milovaným dědečkem. Po setkání s ním však velmi rychle pochopí, že smrtí táty se změnil i děda a že tenhle starý železničář v penzi teď neprožívá zrovna nejlepší období. Jonáše to ale neodradí, neztrácí naději a rozhodne se dát věci do pořádku. Brzy se k němu přidává nová kamarádka Alex, se kterou provedou řadu lumpáren, občas i na hranici zákona. A jéje! Následky na sebe nenechají dlouho čekat, mají v patách policii a také se musí vyrovnat s prvním podnikatelským neúspěchem. Zdá se, že už nic nebude tak jako dřív, ale záhy se ukáže, že přes všechny útrapy může být všechno ještě lepší.