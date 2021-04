Amityville: Probuzení

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu. Hlavním důvodem je, že potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro Jamese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Zkrátka jsou v situaci, kdy si příliš vybírat nemohou a dům Amityville jim po všech stránkách vyhovuje. Navíc James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale začne se zázračně uzdravovat. Bohužel to je pro obyvatele domu pravděpodobně poslední dobrá zpráva. Jejich radost totiž netrvá dlouho. V domě se začnou dít i další nadpřirozené jevy a ty už nejsou tak radostné. Spíše děsivé. Bella začne matku podezřívat, že jim o jejich novém domově neřekla úplně všechno. A její tušení se brzy potvrzuje. Dozvídá se, že žijí v nechvalně známém domě Amityville, o kterém se už několik desetiletí vypráví děsivé a krvavé historky. Nyní se potvrzuje, že to nejsou pouhé legendy. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná.