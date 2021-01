Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Když Shrek potkal Wallace s Gromitem, respektive když spojila své síly slavná animační studia – DreamWorks a Aardman, vznikla animovaná komedie Spláchnutej, stojící na americké počítačové animaci a britském humoru. Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího mazlíčka. Když se v luxusní rezidenci jeho páníčků objeví kanálová krysa jménem Sid a dostane chuť na jeho místo, připraví Roddy ďábelský plán na vetřelcovo vyhoštění, jehož hlavní částí je spláchnutí Sida záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže kdo jinému jámu kopá. V podzemí Roddy ke svému překvapení objeví obrovské město, v němž se seznámí s Ritou, mimořádně chytrou myší, která se vyzná ve zdejší tlačenici. Protože se chce Roddy především bezpečně dostat zpátky domů, bez její pomoci se neobejde – zvlášť když se nechtěně připlete do cesty zdejšímu krutovládci von Ropušákovi, jenž k smrti nenávidí všechny hlodavce. Ten má navíc armádu všehoschopných poskoků, ochotných Roddyho s Ritou pronásledovat na souši, ve vzduchu, ve vodě i pod ní. V londýnských kanálech bude proto pořádně horko, mnohem víc, než by si oba naši hrdinové přáli…