LIVE stream - Das Filmest

Festival německy mluvených filmů Das Filmfest zve na mimořádnou komorní online edici. Výběr z aktuální hrané i dokumentární filmové tvorby Německa, Rakouska a Švýcarska uvede mezi 8. a 14. únorem na platformě DAFilms.cz. Přehlídka nebude šetřit humorem a vtipem, ale nabídne i vážnější témata týkající se celé společnosti, rodiny nebo hudebního světa. Tradiční přehlídka německých, rakouských a švýcarských filmů se v říjnu loňského roku s ohledem na proticovidová opatření nemohla poprvé v patnáctileté historii uskutečnit. Její pořadatelé z pražského Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra v Praze a Švýcarského velvyslanectví v České republice sice již připravují další ročník na říjen 2021, ale rozhodli se zpestřit filmovým fanouškům začátek roku mimořádnou online edicí.

Diváci se mohou těšit na svižný snímek Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis) režiséra Bora Dagtekina, který vtipně glosuje situaci, co se stane, když se svými partnery a přáteli začneme během večírku sdílet všechny příchozí hovory a zprávy v našich mobilech. Režisér Michael Steiner se s pověstným židovským humorem ve filmu Procitnutí Mottiho Wolkenbrucha (Wolkenbruch) dívá na konflikt, který způsobí láska spořádaného synka z ortodoxní rodiny k nežidovské spolužačce Lauře. Zimní večery zpestří i komedie černá jako noc a ostrá jako žiletka na téma milostného trojúhelníku Petera Payera Klikaři (Glück gehabt). Pro filmové fanoušky, kteří nejsou příznivci vyloženě komediálních žánrů, je pak připravena emotivní sonda do problematiky pěstounské péče i uprchlíků režiséra Arashe T. Riahiho Oskar a Lili (Ein bisschen bleiben wir noch) viděné z dětské perspektivy. I zde na diváky čekají úsměvné momenty způsobené jednáním hlavních hrdinů. Film získal diváckou cenu na Festivale Max Ophüls Preis. Ostré světlo na muzikantský svět, ve kterém chce být každý dokonalý nebo po něm dokonalost chtějí ostatní, přináší režisérka Ina Weisse ve filmu Zkouška (Das Vorspiel). Dokumentární film Chléb (Brot) Haralda Friedla je třeba ochutnat. Chléb, který je naší základní potravinou, si již dávno přivlastnily velké korporace. Pekaři po celém světě se tomu s velkým odhodláním a notnou dávkou kreativity snaží čelit. Lehce experimentální snímek Ruch a šum venkova (Landrauschen) Lisy Miller, který získal Cenu Maxe Ophülse za nejlepší hraný film a nejlepší scénář, diváky zavede do bavorsko-švábské vesnice, jejíž autentickou atmosféru navozuje nejen dialekt vesměs amatérských herců, ale i dokumentární záběry.

Každý ze snímků může prvních 100 diváků zhlédnout zdarma, ostatní za poplatek 99 Kč. Filmy budou přístupné po dobu 48 hodin, a to vždy od 19.00. Snímek Ruch a šum venkova bude k vidění po celou dobu festivalu. Všechny filmy budou uváděny v originále s českými a anglickými titulky.