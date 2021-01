Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Od zoufalých domorodců totiž obratem dostane šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi i nalezení zdroje pitné vody a odstranění zdejších i přespolních zabijáků. Na Rangovi teď bude, zda neuvážené hrdinské kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí hvězdu, kolty a stetsona, navlékne havajskou košili a uteče zpátky do civilizace. „Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“ Chór hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do světa, kde vás přejde sranda, ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně dobře jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného světa možná nečekaně přeskočil do animovaného.