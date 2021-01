Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život (maximální pohoda), na holky (divošky mají přednost), na práci (jen když není zbytí) a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to dává především jeho holka Lori (Mila Kunis), která je sice nadmíru tolerantní, ale i u ní platí přísloví o chození se džbánem pro vodu. Takže když se ucho utrhne, dostává John nekompromisní ultimátum. Buď Lori, nebo plyšák. A tak se John ocitá na zásadní životní křižovatce, ze které vede jen jedna cesta. Nebo to tak aspoň vypadá.