Tajný život mazlíčků 2

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani Maxovi kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane na hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného vzteklých koček, a ona se pro ni musí v přestrojení právě za kočku vydat. Panička bílého králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech, a tak ho obléká do směšných oblečků. To by Snížkovi až tak nevadilo, kdyby za ním kvůli jeho superhrdinské pověsti nepřišla fenka Daisy a nepožádala ho o pomoc s misí, na kterou králík nemůže stačit. Jestli mají obstát, musí se Max, Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a obavám. V první řadě ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy v příběhu, po němž se už nikdy na své chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima.