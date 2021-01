Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya) černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen to, že si přítel jejich dcery tu a tam zapálí, ale to s barvou kůže přece nesouvisí. Psycholožka Missy dokonce Chrisovi nabídne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocí hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší černošští zaměstnanci nechovali tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevoval i další muž černé pleti, který během víkendu dorazí na návštěvu. Náznaků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.