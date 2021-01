Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají.