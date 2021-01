Madagaskar 2: Útěk do Afriky

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá. Nejdřív vynechá jeden motor, pak druhý a neovladatelné letadlo se řítí k zemi. A ne k ledajaké zemi. Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní příběh. Král newyorské ZOO Alex se setká s rodiči a zjistí, že v srdci Černého kontinentu mu jeho manýry nic dobrého nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastní kůži pocítí, jaké to je, být součástí velkého stáda a svobodně s ním cválat savanou. Hrošice Glorie tu potká neuvěřitelného hrošího samce a žirafák Melman se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše trpět, protože Glorie mu ani trochu není lhostejná. Připravte se na to, že podobných překvapení vás v Madagaskaru 2 čeká víc.