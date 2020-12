Já, padouch 2

Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako například šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte, nemá to rád). Silas sice padouchy všeho druhu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý?

Hrají: Steve Carell, Al Pacino, Elsie Kate Fisher, Dana Gaier, Miranda Cosgrove, Kristen Wiig, Russell Brand, Steve Coogan