MittelCinemaFest: Bohyně štěstěna

Arturo (Stefano Accorsi) a Alessandro (Edoardo Leo) tvoří pár již patnáct let, a přestože se vášeň a láska proměnily ve významný vzájemný cit, jejich vztah už nějaký čas prochází krizí. Když do jejich života náhle vstoupí dvě děti, které jim na pár dní svěřila Annamaria (Jasmine Trinca), nejlepší Alessandrova kamarádka, zdá se, že pravě ony by je mohly vytrhnout z únavné každodenní rutiny.

Řešením je šílené gesto, ale láska je přece příjemné šílenství.