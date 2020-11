Přijeďte se k nám odreagovat. Procházkou kolem stadionu s krásnou vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. To vše je u nás na dosah ruky. Objevte kouzlo sledování filmu na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů. Objednejte si svůj oblíbený drink, dejte si něco dobrého k jídlu … a už jen vychutnávejte filmovou podívanou.

Hudba – Kino – Bar

Viktor Dvořák jako mladý Václav Havel, Aňa Geislerová v roli jeho první manželky Olgy a Martin Hofmann, ztvárňující herce a Havlova přítele Pavla

Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.Landovského v novém filmu režiséra snímku „Domácí péče“ Slávka Horáka.