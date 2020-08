Man Ray, Maya & Stella

Výběr pozoruhodných krátkometrážních němých snímků, pro které Orchestr Berg objednal novou hudbu a které uvedl v rámci projektu Cinegoga, organizovaného v letech 2009–2016 společně se Židovským muzeem v Praze. Filmy významných tvůrců, jakými jsou Man Ray nebo Maya Derenová, doplňuje hříčka Hände, jediné filmové dílo pozoruhodné Stelly F. Simonové. Zajímavosti úvodem nabídne oblíbený filmový historik Martin Čihák.

Emak bakia (1926, Man Ray, hudba: Jacek Sotomski)

Hände – Das Leben und die Liebe eines zärtlichen Geschlechts

(1927–1928, Stella F. Simonová & Miklós Bándy, hudba: Tomáš Reindl)

Meshes of the Afternoon (1943, Maya Derenová, hudba: Jiří Lukeš)

At Land (1944, Maya Derenová, hudba: Matouš Hejl)

Orchestr Berg & Peter Vrábel – dirigent

Martin Čihák – úvod